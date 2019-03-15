Kaza, Selimpaşa TEM Otoyolu Edirne istikameti yol kenarındaki dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolcu almak için durmak isteyen midibüs freninin patlaması sonucu tesisteki restorana daldı. Kaza sonrası 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan araç çekici yardımıyla çekildi.
Freni patlayan midibüs restorana daldı: 4 yaralı
15.03.2019 - 19:05 | Son Güncelleme: 15.03.2019 - 19:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da TEM otoyolunda yolcu almak için dinleme tesisine yanaşan midibüs freni patlayınca restorana daldı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Etiketler : İstanbul,
610641 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/610641.aspx
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