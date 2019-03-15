Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Isparta - Antalya Karayolu üzerinde rutin yol kontrolü yapan polis ekipleri, şehirlerarası taşımacılık yapan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüs içerisindeki O.U. isimli yolcudan şüphelenen ekipler, yaptıkları araştırmada koltuk ile cam arasına sıkıştırılarak gizlenmiş vaziyette 2.5 gram eroin maddesi ele geçirdi. Polis, şüpheli O.U. hakkında adli işlem başlattı.