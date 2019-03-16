Pendik Kurtköy'de patenli bir genç, özel halk otobüsünün arkasına takılarak tehlikeli bir şekilde yolculuk etti. Hem kendi canını hem de trafik güvenliğini hiçe sayan genç, adeta olası bir kazaya davetiye çıkardı. Daha sonra otobüsü bırakan genç, rahat tavırlar sergileyerek oradan uzaklaştı O anlar, otobüsün arkasından aracıyla seyreden bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde patenli genç otobüsün arkasına takılmış yolculuk ediyor. Bir süre sonra otobüsü bırakıp oradan uzaklaşıyor.
Patenli gencin tehlikeli yolculuğu
16.03.2019 - 10:02 | Son Güncelleme: 16.03.2019 - 10:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pendik’te patenli bir genç, özel halk otobüsünün arkasına takılarak yolculuk etti. Görenlerin yüreğini ağzına getiren genç, yoldaki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Pendik,Kurtköy,paten,tehlike,
610739 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/610739.aspx
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