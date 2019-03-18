Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 22 yaşındaki satış temsilcisi Fatma Alyar ve aynı yaşta olan kocası minibüs şoförü Eren Erdoğan yaklaşık 6 ay önce dünya evine girdi. Birbirini çok seven iki genç arasında bir süre sonra şiddetli geçimsizlik yüzünden tartışmalar yaşanmaya başladı. Eren Erdoğan tarafından şiddete maruz kalan Fatma Alyar bu durumu ailesine bildirerek yardım istedi. Genç kadın ailesinin desteğiyle eşinin evinden annesinin evine taşındı ve ardından boşanma davası açtı. Darp raporu da alan genç kadın eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkardı

ÖLDÜRDÜĞÜ KARISININ CENAZESİYLE 40 DAKİKA DOLAŞTI

Durumu öğrenen öfkeli koca önce Alyar’ın evinin çevresinde dolaşarak genç kadını rahatsız etmeye başladı. Ardından bununla yetinmeyen öfkeli koca genç kızın babasının iş yerine giderek ağza alınmayacak küfürler ve tehditler savurmaya devam etti. Bunlarla yetinmeyen Eren Erdoğan genç kadına gözdağı vermek amacıyla evinin etrafında havaya silahla ateş ederek korkutmaya çalıştı. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen defalarca darp ettiği eşinin peşini bırakmayan koca son olarak önceki gün iş yerinden helallik almak için gittiği karısının karşına çıktı. Erdoğan, barışmak istediğini belirterek aracına bindirdiği karısıyla Basın Ekspres Caddesine geldiklerinde ise belinden silahını çıkartarak tek el ateş etti. Yüzüne kurşun isabet eden Fatma Alyar araç içerisinde koltuğa yığıldı. Şoka giren kızgın koca karısının cenazesiyle yaklaşık 40 dakika dolaştıktan sonra Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi’ne gelerek teslim oldu.

BİRİ MEZARA BİRİ CEZAEVİNE GİTTİ

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Eren Erdoğan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan araç içerisinde eşi tarafından vahşice öldürülen Fatma Alyar’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Dün Küçükçekmece’de bulunan Mehmet Akif Ersoy Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı ardından genç kadın Hadımköydeki Çakmaklı mezarlığına gözyaşlarıyla defnedildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARKEN BİLE TEHDİT ETMİŞ

Öldürülen genç kızın dayısı Abdullah Aladağ, sürekli olarak yeğenine seni ve çevrendekileri öldürürüm diyen ökeli kocayla ilgili olarak “Yaklaşık olarak 4 ay evli kaldılar, 4 ay sonunda kız orasında burasında morluklarla evine döndü. Kızı defalarca darp etmiş, iki tane bıçakla bir odaya sokmuş, tehditler savurmuş çocuğun annesi bunları duymasına rağmen evi terk edip çıkıp gitmiş. Bu kadar olaydan sonra kızı evinden annesi gidip alıyor ardından gidip darp raporu alıyoruz. Boşanma davası dilekçesi veriyorlar ve bunun üzerine uzaklaştırma kararı çıkartılıyor. Kızın evinin çevresinde dolaşıyor, havaya silahla ateş edip gözdağı vermeye devam ediyor. Bunlar da yetmiyor babasının iş yerine gidip dükkanı basıyor dünyanın küfrünü edip çekip gidiyorlar. Uzaklaştırma kararı sonrası eve geliyor ve annesinden özür diliyor. Fatma rahmetli korkarak içeri kaçıp evin bütün ışıklarını kapattırarak evin en ücra köşesine kaçıyor bizi öldürecekler diye. Sürekli seni ve çevrendekileri öldürürüm korkusu vermiş” dedi.

"YÜZÜNDE BARUT İZLERİ VARDI"

Yeğeninin eşi tarafından katledildiğini ifade eden Abdullah Aladağ, “Olay günü yeğenim işten çıktığı için çalıştığı yerden helallik almaya gidiyor, iş çıkışı kızı yakalayarak aracına bindiriyor. Araçla basın ekspres yolunda kızı katlediyor. Mermi kızın yanağından giriyor yakın mesafeden ateş etmiş yüzünde hep barut izleri vardı. Vurduktan sonra direk hastaneye götürmüş olsa belki kız kurtulacak o halde kızı gezdiriyor. Ardından cesetle beraber gidip karakola teslim oluyor” diye konuştu.