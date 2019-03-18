Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü tatil beldesi Kemer ilçesine bağlı Çıralı'da, nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuva sayısının geçen yıl azalmasının ardından, türü korumak için bölgede gönüllüler tarafından oluşturulan Çevre Koruma Kooperatifi yeni önlemler için girişimlerde bulundu.

Türkiye'nin en önemli caretta caretta yuvalama alanlarından Çıralı'da geçen yıl sahilde ateş yakılması ve çadır kurularak kamp yapılmasını önlemeye çalışan kooperatif, bu yıl terbirleri artıracak. Kooperatif, özellikle gece çalışacak 6 güvenlik görevlisi bulmak için çalışma başlattı. Mayıs ayında işe başlayacak güvenlik görevlileri, tatil sezonunun sonuna kadar çalışacak. Görevlilere asgari ücret verilecek.

YUVALAMA GEÇEN YIL YARIYA DÜŞTÜ

Çevre Koruma Kooperatifi Üyesi Erdal Elginöz, bölgede gece saatlerinde denize girilmesi, sahilde ateş yakılması, çadır kurulması gibi nedenlerden dolayı önceki yıl 141 olan yuva sayısının geçen yıl yarıya düştüğünü söyledi.

Çıralı'nın caretta carettalar için değişik bir yumurtlama alanı olduğunu aktaran Elginöz, sahilin İztuzu gibi tellerle çevreli olmadığını, insanların gündüz rahatlıkla kullanabildiğini kaydetti.

Geceleri caretta carettalar için kumsala çıkılmaması gerektiğini anlatan Erdal Elginöz, "Geçen yıllarda duyarlılık azaldı, insanlar bizi dinlemiyordu. Çok fazla ışık oluyor, çadırlar kuruluyor, hatta ateş yakanlar oluyordu. Eleman tutup gece bekçiliği yaptıracağız. Kıyıda geceleri insan faaliyetinin olmaması gerekiyor. Hava karardıktan sonra kıyıya kimsenin çıkmaması gerekiyor. Kooperatifimiz bünyesinde çalışacak 6 kişi kumsalda insan faaliyetine engel olacak. Gönüllü insanlar da var" diye konuştu.

EKİM AYI SONUNA KADAR ÇALIŞACAK

Çevre halkının caretta carettalar konusunda çok duyarlı olduğunu belirten Elginöz, devlet, vatandaş ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları birlikte yürüttüğünü söyledi. Toplayacakları bağışlarla işe alacakları kişilerin ücretlerini ödeyeceklerini belirten Erdal Elginöz, "6 kişi 1 Mayıs'ta işe başlayacak, ekim ayı sonuna kadar, yani 6 ay çalışacak" dedi.