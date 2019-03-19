Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Marmara'da 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Batı kesimlerde güneyli, doğu bölgelerde kuzeyli, zamanla Ülkemiz genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 18

İzmir: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

Adana: Parçalı ve az bulutlu 22

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22

Antalya: Az bulutlu ve açık 20

Samsun: Parçalı bulutlu 13

Trabzon: Parçalı bulutlu 11

Erzurum: Parçalı çok bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14