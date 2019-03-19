Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurtköy Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada Kanarya Caddesi'nden gelen otomobil ile Güzeltepe sokaktan çıkan bir taksi kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç kaldırıma savruldu. Kazayı otomobil sürücüsü Erol Keskin ile taksi şoförü Yusuf Özev yara almadan atlatırken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Olay yerine gelen polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araçlara çekiciyle yoldan kaldırıldı.

"CANA BİR ŞEY GELMEDİ ÖNEMLİ OLAN O"

Otomobil sürücüsü Erol Keskin, kaza yerine ışık konulması gerektiğini belirterek, "Hata kimde bilemiyorum. Buraya ışık konulması lazım. Hem vatandaş mağdur olmaz hem de yoldan geçen yayalar da zorlanıyor. Ben yaya olarak ta buradan geçiyorum. Cana bir şey gelmedi. Önemli olan o" dedi.