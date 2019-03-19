Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan bilgilendirmeye göre, Merzifon ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. 20.41’de meydana gelen depremin derinliği 10.79 kilometre olarak ölçüldü.