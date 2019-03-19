Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan bilgilendirmeye göre, Merzifon ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. 20.41’de meydana gelen depremin derinliği 10.79 kilometre olarak ölçüldü.
Amasya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
19.03.2019 - 21:38 | Son Güncelleme: 19.03.2019 - 21:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amasya’nın Merzifon ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Etiketler : Amasya,deprem,
611328 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/611328.aspx
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