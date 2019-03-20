Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şam’dan, Halep’ten Hama’dan ve Suriye’nin dört bir tarafından güvenli bölgeye gelen Suriyeliler, çadırlarda ya da yıkılmaya yüz tutan evlerde zor şartlar altında hayat mücadelesi veriyor. Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle ayakta kalan bölgedeki halka, bu defa İstanbul’un Beyoğlu ve Başakşehir ilçelerinde yardıma muhtaç pek çok kişinin kapısına zarf bırakan ve mahallelinin ‘Hızır’ adını verdiği hayırsever destek verdi. Azez, Çobanbey ve Afrin’de zor şartlar altında yaşayan yüzlerce ailenin kapısına, içinde bir miktar para bulunan zarflar bırakıldı. Genellikle yetim, kimsesiz ve savaş gazisi bulunan ailelere bırakılan zarfları gören Suriyeliler, şaşkınlık ve mutluluklarını gizleyemedi.