Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 05.30 sıralarında, Pendik Yayalar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre çift yönlü cadde üzerinde Ömer Faruk Özışık yönetimindeki otomobil ile yine aynı cadde üzerinde karşı istikametten gelen M.Ç. yönetimindeki kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil içerisindeki Ömer Faruk Özışık ile beraberinde bulunan bir kişi araç içerisinde sıkıştı.

OTOMOBİL İÇERİSİNDEKİ 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası durumu gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler otomobil içerisinde sıkışan Ömer Faruk Özışık ile beraberindeki kişinin olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi.

OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ İNCELEMEDE BULUNDU

Kaza sonrası polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri cesetler üzerinde incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri kazanın olduğu cadde üzerindeki incelemelerinin ardından olay yerinde hayatını kaybeden Ömer Faruk Özışık ve üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cenazesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza sonrası hayatını kaybeden şahsıların yakınları acılı haberi alınca olay yerine koştu. Olay yerine gelen acılı yakınlar, yakınlarının cansız bedenini ile karılaşınca sinir krizi geçirdi. Acılı yakınları polis ve sağlık ekipleri sakinleştirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.