Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay dün 14:00 sularında, Okmeydanı TEM bağlantısında meydana geldi. İddiaya göre, aracıyla seyir halinde olan gayrimenkul uzmanı Selim Yalçın, yol kenarında bulunan 60 yaşlarında bir adamın elini kaldırarak yardım istemesi üzerine aracını durdurdu. Yardım etmek için durduğu sırada 25-30 yaşlarında 2 kadın da yanlarına gelerek Yalçın’ın aracına bindi. Kadınlardan biri, Yalçın’ın başına silah dayayarak tehdit etti ve üzerinde bulunan bütün parayı alarak olay yerinden hızla uzaklaştılar.

‘Kımıldama, nerede paran?’ dedi bana”

Yaşanan olayın ardından büyük şok yaşayan sürücü Selim Yalçın, "Okmeydanı sapağından geçince az ileride bir tane yaşlı bir adam bekliyordu. El edince ben de durdum ve iki tane kadın geldi. Sonra ‘Nereye gideceksin?’ dedi. Ben de ‘Şirinevler’e işe gidiyorum’ dedim. Bir tanesi baktım hemen arkadan silah çekti bana. ‘Kımıldama, nerede paran?’ dedi bana. ‘Elini atma cebine’ dedi ve cebimden paramı aldılar. İnsanlık namına yaşlı bir insana yardım amaçlı durdum. Başıma böyle bir şey geldi” ifadelerini kullandı.

“Ne duruma geldik Allah’ım”

Yardım etmek isterken mağdur duruma düştüğünü anlatan Yalçın, “Parayı aldıktan sonra da hepsi refüjlerden aşağıya kaçtılar. Toplam 3 kişilerdi. Bin 500 lira paramı aldılar. Ödemem vardı bugün ödememi yapacaktım. Şu anda bütün param gitti. Hala şoktayım. Ne duruma geldik Allah’ım. İnsanlara yardımcı olmak bu duruma geldi. Kimsenin kimseye güveni kalmamış” şeklinde konuştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şahısların eşkal bilgilerini ve kaçtıkları yönü öğrendikten sonra mağdur olan Selim Yalçın’ı ifadesini almak üzere emniyete götürdü.