Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada; 18 Mart tarihinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerce, Nusaybin ilçesi Üçköy ve Dağiçi kırsal mahallelerinde Yaman-27 Operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu tespit edilen sığınak ve barınaklarda yapılan arama ve tarama sonucunda 6 adet büyük tüp içerisinde tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 2 ton civarında amonyum nitrat, 200 litre mazot, 1 adet yangın söndürme tüpü ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemeler cumhuriyet savcısının talimatıyla muhafaza altına alınmış ve patlayıcı maddeler imha edilmiştir" denildi.
Mardin'deki terör operasyonunda 2 ton amonyum nitrat ele geçirildi
20.03.2019 - 11:31 | Son Güncelleme: 20.03.2019 - 11:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda, 6 adet büyük tüp içerisinde tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 2 ton civarında amonyum nitrat ve 200 litre mazot ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mardin,terör operasyonu,
611403 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/611403.aspx
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