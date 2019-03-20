Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Samsun'un Havza ilçesinin Ereli Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Sezgin (59), Ereli Mahallesi Alime Pinarı mevkisinde kendisine ait tarlada 05 FA 221 plakalı traktörü ile tarlayı sürerken direksiyon hakimiyetini kaybedince traktör yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Mevlüt Sezgin, kaldırıldığı Havza Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.