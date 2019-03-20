Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiler göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları sabit ve seyir halindeki uygulamalarda, 5 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet av tüfeği, çok sayıda bu silahlara ait mermi ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekipler silahlara ve uyuşturucu maddeye el koydu. Şahıslar hakkında yasal işlem uygulandı.