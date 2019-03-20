Alınan bilgiler göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları sabit ve seyir halindeki uygulamalarda, 5 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet av tüfeği, çok sayıda bu silahlara ait mermi ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekipler silahlara ve uyuşturucu maddeye el koydu. Şahıslar hakkında yasal işlem uygulandı.
İnegöl'de polis çok sayıda silah ele geçirdi
20.03.2019 - 22:56 | Son Güncelleme: 20.03.2019 - 22:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın İnegöl ilçesinde güvenlik güçleri yaptıkları uygulamalarda çok sayıda ruhsatsız silah ile uyuşturucu madde ele geçirdi.
Etiketler : Bursa,yaşam haberleri,
611535 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/611535.aspx
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