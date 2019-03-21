Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem  yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamları"yla  kontörlü telefonlar üzerinden ardışık arama yöntemiyle irtibat kurdukları  belirlenen 36 askeri personelin yakalanması için başlatılan operasyon sürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince  düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 33'e çıktı.

Gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 17'si hakkında FETÖ  soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı tespit edilmiş, 22'si muvazzaf, 10'u  askeri okullarla ilişiği kesilen ve 4'ü emekli/ihraç olmak üzere 36 askeri  personelin yakalanması için dün Kayseri, Ankara, İzmir, Samsun, Erzurum,  Kahramanmaraş, Kırşehir, Tunceli, Isparta, Balıkesir, Aksaray, Diyarbakır ve  Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatılmış, 19 şüpheli  gözaltına alınmıştı.