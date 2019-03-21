Merkez merkez Bağlar ilçesinde, HDP öncülüğünde düzenlenen etkinliğin  gerçekleştirileceği alanda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen güvenlik  önlemleri sürüyor. Bu kapsamda sabahın erken saatlerinden itibaren polis ekiplerince alanın çevresine güvenlik amacıyla bariyer çekildi.

Polis, alanda hassas burunlu dedektör köpek "Atlas"la arama yaptı. Köpeğin bir noktada tepki vermesi üzerine yapılan kazıda toprağa  gömülü terör örgütü PKK elebaşı Öcalan posterleri bulundu.

KURBAĞA ADAMLAR KANALLARDA ARAMA YAPTI

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinden "kurbağa adamlar" da  alandaki menfez ve kanallarda arama gerçekleştirdi. Güvenlik önlemlerinin tamamlanmasının ardından katılımcılar alana  alınmaya başlayacak.