Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise yurt genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 12

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 19

Adana: Az bulutlu 25

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 15

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yağmurlu 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 17