Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 10.30 sıralarında Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş istikametinde meydana geldi. Köprü üzerinde seyir halindeki bir araçta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına önce çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Ardından olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sebebiyle yolda her iki şeritte de oluşan yoğun trafik devam ediyor.