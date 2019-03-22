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Down sendromlu çocukları taşıyan midibüs kaza yaptı
22.03.2019 - 11:39 | Son Güncelleme: 22.03.2019 - 11:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Çiğli ilçesinde down sendromlu çocuklar ve ailelerini taşıdığı belirtilen midibüs, iddialara göre virajı alamayarak devrildi. 4’ü ağır 28 yaralının bulunduğu kaza sonrası bölgeye ambulanslar sevk edildi
Etiketler : down sendromu,kaza,izmir,çiğli,
611859 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/611859.aspx
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