Başrollerini Şener Şen ile İlyas Salman'ın oynadığı 'Banker Bilo' filmindeki 'kamyon kasası' sahnesi yine gerçek oldu. Yasa dışı yollardan İran’dan Doğubeyazıt ilçesine geçen buradan ise İstanbul’a gitmek isteyen 6 Afgan göçmen, insan kaçakçılarıyla anlaştı. 31 plakalı bir kamyona bindirilen Afganlı göçmenler, Bayburt üzerinden geldikleri Trabzon’un Araklı ilçesindeki Dağbaşı yolunun 8. kilometresinde “İstanbul’a geldik” denilerek araçtan indirildi. 6 Afganlı göçmeni yol kenarından fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri 6 Afganlı göçmeni İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Jandarma ekipleri 31 plakalı kamyonun ve şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlatırken, göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi.
'Banker Bilo' filmindeki o sahne Trabzon'da gerçek oldu
22.03.2019 - 12:04 | Son Güncelleme: 22.03.2019 - 13:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yaparak İstanbul’a getirilmek vaadiyle yola çıkan 6 Afgan uyruklu göçmen İstanbul yerine Trabzon’a bırakılınca vatandaşların ihbarıyla jandarma ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Banker Bilo,Afganistan,Trabzon,
611867 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/611867.aspx
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