Başrollerini Şener Şen ile İlyas Salman'ın oynadığı 'Banker Bilo' filmindeki 'kamyon kasası' sahnesi yine gerçek oldu. Yasa dışı yollardan İran’dan Doğubeyazıt ilçesine geçen buradan ise İstanbul’a gitmek isteyen 6 Afgan göçmen, insan kaçakçılarıyla anlaştı. 31 plakalı bir kamyona bindirilen Afganlı göçmenler, Bayburt üzerinden geldikleri Trabzon’un Araklı ilçesindeki Dağbaşı yolunun 8. kilometresinde “İstanbul’a geldik” denilerek araçtan indirildi. 6 Afganlı göçmeni yol kenarından fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri 6 Afganlı göçmeni İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Jandarma ekipleri 31 plakalı kamyonun ve şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlatırken, göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi. 