Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın geceden 26 Mart Salı sabahına kadar, tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerden Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riski bulunuyor.

Çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik ve benzeri meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerin gerekli tedbirleri almaları gerekiyor. İlgililerin, yörelerindeki don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları önem taşıyor.