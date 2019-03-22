Alınan bilgilere göre, Bilecik'ten Bozüyük istikametine seyir halindeki aracın sürücüsü Şermin Arslan Öztürk (38), Akasya Altı mevkiinde virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç takla atarak su kanalına devrildi. Kazada sürücünün emniyet kemerinin takılı olması olası bir faciayı önlerken, sürücü takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu. Sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince tedbir amaçlı olarak Bilecik Devlet Hastanesine götürülürken, araç kullanılmaz hala geldi.
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
22.03.2019 - 13:40 | Son Güncelleme: 22.03.2019 - 13:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik'te virajı alamayan sürücü takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : emniyet kemeri,trafik kazası,
611885 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/611885.aspx
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