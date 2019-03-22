Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, Bilecik'ten Bozüyük istikametine seyir halindeki aracın sürücüsü Şermin Arslan Öztürk (38), Akasya Altı mevkiinde virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç takla atarak su kanalına devrildi. Kazada sürücünün emniyet kemerinin takılı olması olası bir faciayı önlerken, sürücü takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu. Sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince tedbir amaçlı olarak Bilecik Devlet Hastanesine götürülürken, araç kullanılmaz hala geldi.