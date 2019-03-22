Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşsiz olan ve bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Ümit Boyraz, 1 hafta önce ortadan kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu yapması üzerine polis, araştırma başlattı. Polis, Ümit Boyrazı'n son görüştüğü kişileri belirledi. Yapılan çalışma sonucunda Boyraz'ın kaybolmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Boyraz'ı öldürüp, cesedini varil içine koyarak attıklarını itiraf etti.

1,20'LİK VARİL 40 SANTİME DÜŞTÜ

Şüphelilerin yerini gösterdiği varil, polis tarafından şehir merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Kabaktepe mevkiindeki dere yatağında dün akşam saatlerinde bulundu. Pres makinesi ile preslenmesi sonucu 1 metre 20 santim boydan 40 santime düşen varil, Yozgat Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada kesilen varilden çıkarılan cesedin Ümit Boyraz'a ait olduğu saptandı.

Ümit Boyraz'ı, başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü ileri sürülen ve kimlikleri açıklanmayan 4 kişinin sorgusu emniyette sürüyor.