Olay, Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Yolcu alma konusunda şoförlerin arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü. Kavgada 2 şoför yaralanırken, kavgaya karışan H.İ.H., M.D. ve F.T. gözaltına alındı. Yaralılar da tedavilerinin ardından sorgulanmak üzere gözaltına alındı.
Taksicilerin yolcu kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
22.03.2019 - 16:43 | Son Güncelleme: 22.03.2019 - 16:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’te taksi şoförlerinin yolcu kavgası kanlı bitti. Kavgada 2 şoför silahla yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : taksi,kavga,Gaziantep,
611928 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/611928.aspx
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