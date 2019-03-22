Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Yolcu alma konusunda şoförlerin arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü. Kavgada 2 şoför yaralanırken, kavgaya karışan H.İ.H., M.D. ve F.T. gözaltına alındı. Yaralılar da tedavilerinin ardından sorgulanmak üzere gözaltına alındı.