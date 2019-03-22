Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, internet üzerinden hayvanlarını satılığa çıkaran vatandaşlarla irtibata geçen ve kooperatif resmi kayıt belgeleri, tabelaları kullanıp kooperatif adına bastırdıkları sahte kartvizitleri gösteren dolandırıcılar, satıcılara yurt dışından damızlık hayvan ithal ettiklerini ve devlete çalıştıklarını anlattı. Vatandaşları ikna eden dolandırıcılar, çeşitli ırklardaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanları kooperatif adına canlı hayvan alım sözleşmesi yaparak veya senet karşılığında hayvanları aldı. Hayvanları daha önceden organize ettikleri hayvan cambazları aracılığı ile kasaplara kestiren ya da firmalara satan dolandırıcılar, tarihi gelen senetlerin ödemesini yapmadı. Şikayetçi olmak isteyenleri de ‘Senin ödemeni öne aldık. Kimseye şikayetçi olma, şikayetçi olursan hayvan alımında sıkıntı yaşıyoruz’ diyerek susturan fakat yine ödeme yapmayan dolandırıcılar, bu süre zarfında telefonları da açmadı. Tüm bunlara rağmen Eskişehir, Afyonkarahisar, Bilecik ve Konya’da hayvan toplamaya devam eden dolandırıcılarla görüşmek isteyen mağdurların bahse konu adreste kimsenin olmaması üzerine yapılan şikayetle Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından haklarında soruşturma başlatıldı.

13 vatandaştan 563 bin lira dolandırdılar

Soruşturma üzerine zanlıların Odunpazarı, Sivrihisar, Mihalıççık, Alpu ilçe ve mahallelerinde yaşayan 11 şahsa ait 92 adet büyükbaş hayvan, Bilecik’te yaşayan 2 vatandaşa ait 158 adet küçükbaş hayvanı kurdukları S.S. Odunpazarı Merkez İlçe Emek Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üzerinden 563 bin lira nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Düzenlenen operasyonda U.C. ve B.H. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden U.C. tutuklanırken, B.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili diğer şüphelilerin de yakalanması çalışmalara devam ediliyor.