Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı, Pazarcık, Türkoğlu ve Dulkadiroğlu ilçelerinde uyuşturucu uygulaması yaptı. 217 askerin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlarda arama yapıldı.

Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunun Narlı mevkiindeki uygulama noktasındaki uygulamada narkotik köpeği Atos ile bomba arama köpeği Aşil de kullanıldı. Atos, araçların koltuk, bagaj, motor bölümü gibi yerlerine saklanmış uyuşturucuları anında buldu. 4 saatlik uygulamada eroin, metamfetamin, esrar, bonzai gibi uyuşturucu madde ile yakalanan 17 kişi, kaçak sigara ile yakalanan 2 kişi, tarihi eserlerle yakalanan 3 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.