Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ö.S. isimli müştekiyi ev telefonundan arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şahıslar, isminin kuyumcu soygununa karıştığını ancak bu durumdan kendisini kurtarabileceklerini söyleyerek, bankadaki 53 bin lira parayı istedi. Bunun üzerine korku yaşayan Ö.S., parayı bankadan çekerek poşet içerisinde şüphelilere teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Ö.S, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yandol Büro Amirliğine gelerek şahıslardan şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, 3 günlük incelemenin ardından olayı gerçekleştiren İ.Ç, İ.Z, Ö.F.Ç, Ş.T, A.O, A.R, Ç.B.İ. ve R.Ş. isimli şahısları ikametlerinde gözaltına aldı.

Öte yandan benzer dolandırıcılık ile ilgili geriye dönük yapılan çalışmalarda müşteki C.Z.'nin 6 bin 500 dolar dolandırılması olayının şüphelilerinin de Ç.B, R.Ş, İ.Z. ve İ.Ç. olduğu tespit edildi.

Şahısların, dolandırdığı iddia edilen yaşlı bir kadının sara hastası olduğu ve aldıkları paranın ilaç parası olduğu da öğrenildi.

Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan 2'si kadın 8 kişi, adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı sorulan sorulara cevap vermeyen şahsıların rahat tavırları dikkat çekti.