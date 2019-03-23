Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hanife Aksu başından geçenleri şöyle anlattı:

"Sultangazi'de bir işyerinde çalışıyordum. İşyeri sahibi Murat beyin yanında 1 sene çalıştım. Daha sonra başka bir iş yapmaya çalıştım. Oradan ayrıldım. İş bulamadım, tutturamadım. Sonra Murat Bey bana, şirketin genel müdürlüğü teklifi ile geldi. Ben de işsiz olduğum için, sonuçta 'bu da bir genel müdürlük. Sekreterliğin bir üstü' dedik. O yüzden kabul ettim. 2015 Aralık ayında bir şirkete genel müdür olarak tayin edildim. Bunun için bir imza atmam gerekiyordu. İmzamı attım. Daha sonra bu şirket 3 ay ortada yoktu. Sorup, soruşturduğumda, araştırdığımda 'tadilat olacak', 'cenazemiz var' vs. diyerek beni 1 sene oyaladılar. En sonunda 'şu an şirketi işletmiyoruz' dediler. Bu yüzden de hiçbir şekilde şirketi göremedim, yanından bile geçemedim. Genel müdürlük hayali bana pahalıya patladı" diye konuştu.

'BİR GECE NEZARETHANEDE KALDIM'

Hanife Aksu, "5 ay sonra bana vergi dairesi başta olmak üzere çeşitli kurumlardan evraklar gelmeye başladı. Bana gelen evrakları şirkete genel müdür olmam yönünde teklifte bulunan Murat beye gösterdiğimde, bana ''senden önceki genel müdüre ait bir borç. Fakat o şahıs ortada olmadığı için ve senin adın, adresin olduğu için bu evraklar sana geliyor. Bu yüzden hiçbir şekilde korkmana gerek yok. Çünkü şu anda bu şirket işlemiyor' dedi ve ben buna inandım. 1 sene önce bana para cezası yazılı bir kağıt geldi. Ben bunu tekrar Murat beye götürdüğümde bu sefer de 'sakın bunu ödeme. Seninle alakası yok' dedi.

Bana gelen para cezası yazılı kağıttan 1 hafta sonra ben gezerken kimlik kontrolü yapan polisler beni gözaltına aldı. Aramam varmış, bir gece nezarethanede kaldım. Ertesi gün mahkemeye çıktığımda para cezasını ödedim. Parayı ödeyebilmek için önce birinden borç aldım. Ve o borcu ödeyebilmek içinde evimdeki eşyaları sattım. Bu borcu yatırırken ben adliyede şunu öğrendim. Benim üzerime paravan bir şirket kurulmuş. Bunu o zaman öğrendim" şeklinde konuştu.



'GENEL MÜDÜR OLAMADIM AMA ÇOK ŞÜKÜR BİR ORTACI OLARAK ÇALIŞIYORUM'

Karşı davalar açtığını anlatan Aksu, "Şirkete genel müdür olma teklifinde bulunan aracı şahıstan da şikayetçi oldum. Vergi dairesinden gelen evrakların hepsini savcılığa verdim. Ayrıca Vergi Dairesi tarafından şahsıma bir dava açılmış. Önümüzdeki ay bunun mahkemesi var ve sonucunu bekliyorum. Vergi Dairesi tarafından şahsıma gelen yaklaşık 500 bin lira para cezası var. Üzerime açılan paravan şirketin borçlarını da ödemeye başladım. Ben şu anda bunları ödemek mecburiyetinde bırakılıyorum. Şu anda Gaziosmanpaşa ilçesinde bir tekstil atölyesinde ortacı olarak çalışıyorum. Belirli bir haftalığım var. Geçinmeye çalışıyorum. Kirada oturuyorum ve bu dertlerle uğraşıyorum. Şimdiye kadar bir genel müdür olamadık ama çok şükür bir ortacı olarak çalışıyorum. Bugün tozun, toprağın içerisinde çalışıyorum. Sırf bu borçları ödeyebilmek için. Bunu yapanların cezalandırılmasını ve en kısa zamanda mağduriyetimin giderilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.