Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mart ayının sonlarına yaklaşırken Meteoroloji'den kar yağışı uyarıları geldi. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda bu gece saatlerinden itibaren görülecek kar yağışının, yarın sabah etkisini artırarak Hakkari, Bitlis, Muş ile Batman'ın kuzeyi ile Siirt ve Şırnak'ın doğusunda yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Güneydoğu'da da bu akşam saatlerinden itibaren görülecek sağanakların, gece saatlerinde etkisini artırarak Diyarbakır, Şanlıurfa'nın doğusu, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek buzlanma, don, ani sel, su baskını ve bunlara bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DOĞU ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Akşam saatlerinden itibaren Ardahan'da, gece saatlerinden itibaren ise Doğu Anadolu Bölgesi genelinde aralıklı yağışların bekleniyor. Yağışların Iğdır'da yağmur, zamanla karla karışık yağmur, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ile Ağrı'da ise kar şeklinde olması öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da sıfır, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Ardahan ve Erzurum'da 7, Kars'ta 8 ve Ağrı'da 10 derece kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 16, Erzincan'da 12, Ardahan ve Kars'ta 4, Erzurum'da 3 ve Ağrı'da 2 derece olması öngörülüyor.

KAYAK MERKEZLERİNDE KAR KALINLIKLARI

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ise Erzincan Ergan'da 195, Erzurum Palandöken'de 116, Erzurum Konaklı'da 92, Kars Sarıkamış'ta 75 ve Ardahan Yalnızçam'da 8 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara, bölgede 26 Mart'a kadar tarımsal faaliyetin olduğu yerlerin orta ve yüksek rakımlı bölgelerinde ise kuvvetli zirai dona karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.