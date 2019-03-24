Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMEL BALTACI

Gün geçmiyor ki yeni bir trend hayatımıza girmesin. Ne sevinçlerimiz ne de hüzünlerimiz eskisi gibi değil artık. Sosyal mecraların bu kadar aktif kullanılmasının da bu dönüşümde payı oldukça büyük. Zaman geleneklerin aleyhinde işliyor ve yeni nesil özünden giderek uzaklaşıyor. Masallarda kırk gün kırk gece yapılan düğünler yerini, bekârlığa veda partisi sonrası çocuklara iyi geceler dilenen nikâhlar ve “after parti”lere bıraktı. Ha bu arada ilerleyen yıllarda mutlu çiftimizin bir de çocuğu olursa bir ömür kutlamaya doyacaksınız demektir.

‘NEREDE O ESKİ BABY SHOWER’LAR’

Doğum günlerinde mahalledeki arkadaşları eve çağırıp annenin yaptığı pastayla limonataya tamah etmek yok artık. Eğlence çocuk doğmadan başlıyor. Bebek kız mı erkek mi tabii kutlayarak öğrenmeliyiz. O zaman bir gender party (Cinsiyet belirleme partisi) hak ettiniz. Ardından anneye moral lazım baby shower’ı (hoşgeldin bebek) da atlamak olmaz. Doğum saati geldiğinde de hastane odasında bir koşturmaca... Sip and see (Bebeği ziyaret) başlasın. Kırk uçurmasıydı, altıncı ay kınasıydı, diş buğdayıydı, ilk adımıydı... Bitti mi zannettiniz? Mezuniyette de bir kına yakmayalım mı?..

Dedik ya devir değişti. Biz büyüklerimizden ‘Nerede o eski bayramlar’ sözünü duymaya çok alışmıştık. Gelecekte bu söz de revize edilip ‘Ahh.. Nerede o eski baby shower’lara dönüşürse şaşırmayalım.

SEKTÖR, AKLIN SINIRLARIYLA YARIŞIYOR

Hayalleri bir kenara bırakıp gerçeğe gözlerimizi açtığımızda uçsuz bucaksız bir sektör çıkıyor karşımıza. Şimdi gelin organizasyon şirketlerini aynı çatı altında toplayan armut.com ve anneysen.com sitelerinden aldığımız bilgiler ışığında son trendlere bir göz atalım.

DİŞ BUĞDAYI

Bebeğin çıkardığı ilk dişi kutlamak için yapılan çok eski bir Anadolu geleneği. Bazı yörelerde diş hediği de deniyor. Altında, bebeğin dişlerinin buğday gibi sağlıklı olması ve hayatının bereketle dolması gibi arzular yatıyor. Günümüzde tabii ki kutlama şekli azıcık değişti.

Ortalama bir organizasyonun maliyeti: 750-1.500 TL

CİNSİYET BELİRLEME

Anne ve babaların, bebeklerinin cinsiyetini hastane yerine sevdikleriyle birlikte öğrenmeleri için düzenlenen parti. Zamanı geldiğinde doktor, bebeğin cinsiyetini annenin yakın bir arkadaşına söylüyor ve parti bu kişi tarafından organize ediliyor. Cinsiyet öğrenileceği an içerisinde ultrason sonucunun yer aldığı balonlar patlatılıyor. Bir de pastalı konsept var. Dışı beyaz renkte yaptırılan pasta kesilerek içindeki hamurun rengine bakılıyor. Pastanın içindeki hamur, bebeğin cinsiyeti erkekse mavi, kızsa pembe renkte oluyor. Bu sevinç tüm aile üyeler tarafından paylaşılıyor.

Bu kutlama baby shower kadar yaygın değil ama Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çiftiyle meşhur oldu. Ortalama bir organizasyonun maliyeti: 1.500-2.000 TL

İLK ADIM

Bebeğin attığı ilk adımları, güzel bir organizasyon aracılığıyla yakınlarıyla paylaşmak isteyen annelerin düzenlediği parti. Aslında bu adım kutlamasının kökeni Osmanlı dönemine kadar dayanıyor. Ancak işin içine parti düzeninin, süslerin, pastaların girmesi henüz çok yeni. Yaklaşık 2-3 senedir bu şekilde kutlanıyor diyebiliriz. Ortalama bir organizasyonun maliyeti: 1.000-3.000 TL

BEBEK ZİYARETİ

Bebeğin doğumunu bir parti havasında kutlamak ve onu görmeye gelen misafirleri tek bir seferde ağırlamak için yapılan parti. Derin Events Firması ortaklarından Seda Derin bu kutlamayla ilgili şu bilgileri paylaştı: Bu organizasyonda amaç anne ve bebeği doğumdan sonra süslenmiş bir odada karşılamak. Son dönemde hastane girişten başlayıp, doğum, ziyaretçiler, ailenin mutlu anlarını kapsayan video çekimleri de yapılıyor. Genellikle anne adaylarının planlandığı bu kutlama çok fazla rağbet görüyor.

Ortalama bir organizasyonun maliyeti: 200-6.000 TL

KIRK UÇURMA

Doğumdan 40 gün geçmesinden sonra bebeğin “Kırklama” adı altında yıkanmasına “Kırk Uçurma” deniyor. Bebeği yıkayacak olan kırklama annesi olarak yakın bir dost ya da aile büyüğü seçiliyor. Tüm bu uygulamalar seçilen kişinin evinde gerçekleştiriliyor ve böylece anne ile bebek kırklama gezisine çıkmış oluyor. Büyük şehirlerde oldukça rağbet görüyor.

BABY SHOWER

Ülkemizde son on yıldır daha sık görülen bu kutlama doğumdan kısa bir süre önce anne adayına hem maddi hem de manevi destek için yapılan bir organizasyon. Yurt dışından ithal ettiğimiz partilerden biri. Öncelikle bir tema seçiliyor. Havalı bir pasta, bebek kurabiyeleri, içecekler, ikramlarla donatılmış özenli bir masa bu organizasyonun olmazsa olmazları.

Bebek bekleyen ünlü isimler de baby shower partilerini asla es geçmiyorlar. Demet Akalın’la başlayan furyayı Pelin Karahan, Ece Erken, Buse Terim, Tuba Ünsal gibi ünlüler devam ettirdi. Ortalama bir organizasyonun maliyeti: 350-4.500 TL

PASTA PATLATMA

Doğumdan sonra bebeğin ilk kez pastayla tanıştığı ve kendi elleriyle pastanın tadına baktığı anların fotoğraflandığı kutlama. Bebek bu etkinlikte ağzını, yüzünü, ellerini ve ayaklarını pastaya buluyor. Pasta patlatmayı, 1. yaş doğum gününü beklemeyip bebeğinin 6. ayında yapanlar da var.

Ortalama bir organizasyonun maliyeti: 1.000-1.500 TL

MEZUNİYET KINASI

Uzun bir okul maratonunun sonuna gelen genç kızlarımızın kendi aralarında düzenledikleri eğlence. Genelde bir mekânla anlaşılıyor. Güzel kıyafetler, müzik, pasta ve tabii ki kına. Bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmemek şart. Gelenekselleşen kına törenlerinde ne yapılıyorsa aynısı… Tek bir eksikle... Mezuniyet kınasında gelin yok.

Ortalama bir organizasyonun maliyeti: 500-4.000 TL

İTHALLER

● Baby shower

● Sip and see

(Bebek ziyareti)

● Cake smash

(Pasta patlama)

● Gender Party

(Cinsiyet belirleme)

● Bridal Shower

(Bekârlığa veda)