Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İslahiye'de yalnız yaşayan ve çobanlık yapan Bekir Taşkın, cuma günü hayvan otlatmaya gitti, bir daha da dönmedi. Bunun üzerine yakınları, güvenlik güçlerine başvurdu. Aramalar devam ederken, dün akşam saatlerinde Fevzipaşa Mahallesi'nde yapımı devam toplu konut inşaat alanında çıkan kayaların döküldüğü göl kenarındaki alanda ceset bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin kayıp olarak aranan Bekir Taşkın'a ait olduğu belirlendi.

Taşkın’ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.