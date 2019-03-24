Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, önceki akşam Gelenhdost ilçesinde Hüyük Tepesi olarak bilinen mesirelik alandaki Eğirdir Gölü kıyısında meydana geldi. İddiaya göre, göl kenarındaki Ahmet Kıyak’a ait ve bölge halkının misafirlerini konuk etmek için kullandığı prefabrik, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılarak kundaklandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.