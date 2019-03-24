Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt'te iki gündür yoğun kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Geçittepe, Düğüncüler, Ormancık, Kışlacık, Hacıyusuf, Yapraktepe, Bent, Söğütönü, Keskin, Karşıyaka, Güzelbağ, Doğan, Ilısu, İnceler, Karamık, Cemikıran, Belenoluk, Sarıyaprak, Karadayılar, Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı, Cevizlik, Yamaçlı, Ormanlı, Oya ve Eruh ilçesine bağlı Okçular, Erkantepe, Cesurtepe köy yolları ulaşıma kapandı. Ulaşımın sağlanması için İl Özel İdare ekipleri 40 araç 50 personelle yol açma çalışması başlattı.