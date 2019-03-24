Eleşkirt Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezi ve  bağlı köylerde görülen yoğun kar yağışı ile meteoroloji verilerine göre kuvvetli  don ve buzlanma beklendiği ifade edildi.

Hava koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle İlçe Özel İdare  ekiplerinin yoğun çalışmalarına rağmen sabah saatlerine kadar kapalı yolların  açılamayacağının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, "Taşımalı eğitim kapsamındaki  okullarda eğitime 25 Mart Pazartesi bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine  yer verildi.