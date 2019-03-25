Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Avantajix’in yaptığı bir araştırma, kadınların alışverişte duygularına göre hareket ettiğini gösteriyor. Sebeplerden ilki, eşle yaşanan sert tartışma... Kırık kalple alışverişe çıkanlar, kredi kartı limitlerini zorlayan bir harcamaya ulaşabiliyor.

İndirim ve kampanya dönemleri ise neredeyse ‘mecburiyet’ hissettiriyor alışveriş için.

Sosyal medyada görülen bir reklam, bir e-Posta bile kadınların alışverişe koşmaları için bir sebep. Bu durumda 185 liralık bir harcama yetebiliyor.

Ay başı ya da kredi kartı hesap kesim tarihinin gelmesi 140 liralık alışveriş yaptırıyor kadına.

Taksitin sona ermesi özgürlük hissi veriyor ve doğru alışverişe... Biten taksit hemen hemen aynı şekilde devam ettiriliyor: 120 lira.

Modaya uymak 90 lira, iş yerinde kötü geçen bir gün sonrası kendisini çarşı pazara atan ise yaklaşık 75 lirayla kurtuluyor.

‘Hiçbir şey almayacağım’ kararıyla çıkan ise 50 lira harcıyor.

BU TERAPİ İNSANI PERİŞAN EDERAnket sonuçlarını yorumlayan Avantajix kurucu ortağı Güçlü Kayral’a göre alışveriş çoğu kadın için terapi ama en kötü kısmı da ertesi gün duyulan pişmanlık. Kayral, “Bunun için de görür görmez almak yerine karşılaştırma sitelerindeki gezinme ve indirim kuponlarına göz atma yöntemi bu pişmanlığı biraz azaltabilir” diyor.