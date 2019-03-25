Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 09.15'te merkez üssü Acıpayam olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Denizli Acıpayam'da 4,1 şiddetinde deprem
25.03.2019 - 09:31 | Son Güncelleme: 25.03.2019 - 09:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : Denizli Acıpayam,deprem,
612446 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/612446.aspx
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