Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 09.15'te merkez üssü Acıpayam olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.