Edinilen ilk bilgilere göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yoğun yağış sonrası sel meydana geldi. Sele kapılan bir araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Cizre'de araç sele kapıldı: 2 kişi hayatını kaybetti
25.03.2019 - 09:51 | Son Güncelleme: 25.03.2019 - 09:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, yoğun yağış sonrası oluşan sele kapılan bir araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : Şırnak,Cizre,sel,
612450 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/612450.aspx
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