Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Iğdır çevrelerinde yağmur, Ağrı çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta, yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı Iğdır’da 4, diğer illerde ise sıfırın altında olmak üzere; Ardahan’da 12, Erzurum’da 6, Kars’ta 9, Ağrı’da 2 ve Erzincan’da 4 derece oldu.

Bölge illerinde kar kalınlığı da Erzurum’da 4, Kars’ta 3, Ağrı’da 20 ve Ardahan’da 7, kayak merkezlerinde ise Palandöken’de 127, Konaklı’da 101, Sarıkamış Cıbıltepe’de 83, Ergan Dağında 125 ve Yalnızçam Kayak Merkezinde 10 santimetre olarak ölçüldü. Öte yandan meteoroloji uzmanları, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte zirai don olayının beklendiğini belirterek dik ve eğimli yamaçlarda da çığ tehlikesinin beklendiğinden ilgililerin ve yetkililerin dikkatli olmaları gerekmesi hususunda uyarıda bulundu.

