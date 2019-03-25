Muğla'nın Fethiye ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla  gözaltına alınan 21 yaşındaki şüphelinin, hırsızlıktan 133 suç kaydının olduğu  anlaşıldı. 

Alınan bilgiye göre, Fethiye'de meydana gelen evden hırsızlık  olaylarını araştıran polis, güvenlik kamerası kayıtlarından failin 21 yaşındaki  İ.İ. olduğunu belirleyerek operasyon yaptı.

Dalaman'da gözaltına alınan İ.İ.'nin, çaldığı ziynet eşyası, cep  telefonu gibi değerli eşyaların bir kısmını sattığı belirlendi. İşlemleri  tamamlanmak üzere Fethiye'ye getirilen İ.İ.'nin, hırsızlık suçundan 133 suç kaydı  olduğu anlaşıldı.

İ.İ. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.