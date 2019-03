Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şahize Zaman B.'nin çocukları ile torunları arasında bir süre önce karpuz alımı ve satıldığı yer nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan bu tartışmada Şahize Zaman B.'nin torunu Mehmet C. Şahize Zaman B.'nin oğlundan olma torunu Selahatin B.'yi tüfekle vurup yaraladı. Selahattin B. bu olaydan sonra engelli kalırken, Mehmet C. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Akraba olan B.ve C. aileleri arasında husumet bir türlü bitmedi. Bugün de Şahize Zaman B.'nin torunları arasında yine kavga çıkınca oğlu Hakan B. annesi, babası ve çocuklarıyla Köprübaşı Polis Merkezine gelerek kendine küfür eden akrabaları hakkında şikayetçi oldu. Hakan B. ve akrabaları polis merkezinden çıktıktan sonra yeğenleri Hasan, Yusuf ve Mehmet C. bir araç ile gelip tabanca ile Hakan B.'ye doğru polis merkezi önünde ateş etmeye başladı. Hakan B. bacağından yaralanıp yere yığıldı. Tabanca seslerini duyan polis hemen olaya müdahale edince zanlılar geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Yaralı ise olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan zanlıların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

"TORUNLARIM OĞLUMU VURDU"

Polis merkezi önünde şoka giren anne Şahize Zaman B. gözyaşları içinde, "Daha önce kızımın oğlu Mehmet C. oğlumdan olan torunum Selahattin B.'yi vurarak sakat bıraktı. Bugün de polis merkezi çıkışında kızından olan torunlarım oğlumu vurup kaçtı. Biz ne yapacağımızı şaşırdık" diye isyan etti.