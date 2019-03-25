Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçedeki yoğun kar yağışı dolayısıyla Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda uçak seferleri yapılamadı. Havalimanı pisti, karla mücadele ekiplerince, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce gönderilen tam donanımlı iş makineleri yardımıyla temizlenerek, her an kullanıma hazır tutuluyor. Pisteki çalışmalar, 5 kar küreme, 3 rotatif kar atma aracı ve 2 greyderle yürütülüyor. Bu arada, yoğun yağışın devam ettiği ilçede bazı alanlarda kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Belediye ekipleri, yolları açık tutabilmek için karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.