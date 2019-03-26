Adana'da Tarsus-Adana Gaziantep Otoyolunda metrelerce yüksekliğe ulaşan yükle seyir halinde olan kamyon olası kazalara davetiye çıkardı. Hiçbir güvenlik tedbirinin alınmadığı görülen kamyon kapasitesinden fazla yük taşıyarak trafikteki diğer araç sürücülerinin ve yolcuların hayatını tehlikeye attı. Tehlike saçarak yolda ilerleyen kamyon, trafikteki diğer sürücüler tarafından saniye saniye görüntülendi.
Aşırı yük taşıyan kamyon tehlike saçtı
26.03.2019 - 09:10 | Son Güncelleme: 26.03.2019 - 09:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da aşırı yükleme yapılan kamyon tehlike saçtı.
Kaynak: İHA
Etiketler : adana,tarsus,yük kamyonu,
612660 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/612660.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER