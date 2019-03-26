Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korkuteli'ne bağlı Yelten Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası Mustafa Piker, cumartesi günü evden çıktı. Mustafa Piker'in dönmemesi üzerine yakınları jandarma ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma arama kurtarma timleri ve özel eğitimli arama köpekleri yönlendirildi. Yapılan aramalar sonucunda Mustafa Piker'in cenazesi dün evine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu.

Yapılan incelemenin ardından Mustafa Piker'in cansız bedeni morga konuldu. Daha sonra ailesine teslim edilen Mustafa Piker'in cenazesi aynı gün Yelten Mezarlığı'nda toprağa verildi.