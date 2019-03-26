Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafif ticari aracın kapısını açıp "Ne yapıyorsun? lan" diyerek ayıya selam veren vatandaşlar yetişkinin ayının saldırması üzerine canlarını zor kurtardı. Araçtaki bir vatandaşın "Yalçın yürü, Yalçın Yürü, Yalçın yürü" diyerek bağırması dikkat çekti.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar Sarıalan ve Oteller bölgesindeki çöp konteynerlerine dadandı. Sarıalan'da aç olan ayı ailesi çöpteki yemek kalıntılarıyla karınlarını doyurmaya çalışırken onları gören 2 kişi ticari araçla yanlarına kadar yaklaştı. Bir kişi aracı kullanırken yanındaki kişi de cep telefonuyla görüntü almaya başladı. Ancak meraklı vatandaşlar ayı ailesinin yanına yaklaşmakla kalmayıp aracın kapısını açtı. Araçtaki vatandaşlardan biri kendisine bakan bir ayıya seslenip "Ne yapıyorsun?" diye sordu.

Yetişkin ayı birden araca doğru koşmaya başlayınca aracın kapasını kapatıp kaçmaya çalışan vatandaşlardan birinin "Yalçın yürü, Yalçın Yürü, Yalçın yürü" diyerek sürücüye bağırması dikkat çekti. Bir süre ilerledikten sonra geri dönen ticari araçtaki kişiler ayıların yayına bir kez daha yaklaşarak bir kez daha taciz etti. Bu seferde değişik sesler çıkararak ayılara seslenmeye çalışan ikili, Yemek keyfi bozulan yetişkin ayının bir kez daha saldırması üzerine aracın kapısını bir kez daha kapatıp kaçmak zorunda kaldılar.