Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde teröristlerin Kuzey Irak'tan kontrol ettiği İHA, sınırda hudut karakolunun yakınlarında uçuyordu. PKK'lı teröristlerin insansız hava aracını köylüler fark etti. Koruculara haber verdi. Korucular insansız hava aracını hedef aldı. Hudut karakolundaki drone savar da, yaylım ateşine başladı. Teröristlerin İHA'sı vuruldu. Güvenlik güçleri Yere düşen İHA'nın yanına kimseyi yaklaştırmadı.

Ekiplerin yaptığı incelemede İHA'nın bomba yüklü olduğu ortaya çıktı. İHA, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. PKK'lı teröristlerin saldırı planı da önlenmiş oldu.