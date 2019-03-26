Edinilen bilgiye göre, Recep Y. (53), yönetimindeki beton mikseri, merkeze bağlı Paşabağı köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Recep Y., kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karaman'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
26.03.2019 - 17:02 | Son Güncelleme: 26.03.2019 - 17:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karaman'da kontrolden çıkan beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Recep Y. (53), yönetimindeki beton mikseri, merkeze bağlı Paşabağı köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Recep Y., kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Karaman,beton mikser,
612818 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/612818.aspx
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