Edinilen bilgiye göre, Recep Y. (53), yönetimindeki beton mikseri, merkeze bağlı Paşabağı köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Recep Y., kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 