Olay, Dulkadiroğlu İlçesi İsa Divanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Daha önce trafik kazasına karışan iki grup bir iş yeri önünde karşılaştı. Şahıslardan biri tartışma sonrası elindeki bıçakla ismi öğrenilemeyen bir kişiyi bacağından yaralayıp kaçtı.
Bıçaklanan şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
26.03.2019 - 17:41 | Son Güncelleme: 26.03.2019 - 17:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta iki grup arasından çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Dulkadiroğlu İlçesi İsa Divanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Daha önce trafik kazasına karışan iki grup bir iş yeri önünde karşılaştı. Şahıslardan biri tartışma sonrası elindeki bıçakla ismi öğrenilemeyen bir kişiyi bacağından yaralayıp kaçtı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kahramanmaraş,
612828 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/612828.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER