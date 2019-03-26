Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Denizli'ye dün yaptığı ziyarette, vatandaşların, depremin ardından oluşan ihtiyaçlarını yerinde tespit etme imkanı bulduğunu belirtti.

Acıpayam ilçesinde depremin etkilerinin en fazla hissedildiği Yeniköy, Uçarı, Karahöyük ve Oğuz köylerinde vatandaşları ziyaret ettiğini anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Türk Kızılay ve AFAD'ın görev yaptığı bölgede, Bakanlığımız ASDEP görevlileri de vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Psikososyal destek için ihtiyaçları anında tespit edip en kısa sürede karşılıyoruz. Ziyaretlerim sırasında vatandaşlarımızın özellikle primlerin ödenmesine ilişkin bir de talebi oldu. Depremi yaşayan vatandaşlarımızın, iş yeri ve işverenlerimizin yanında olmak adına SGK'ye verilmesi gereken prim belgelerinin verilme süresini erteledik. Depremin olduğu 20 Mart'tan 25 Mart'a kadar (bu tarih dahil) SGK'ye verilmesi gereken iş yeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgeleri, sigortalı işten ayrılış bildirgeleri ile 2019 yılı şubat ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresini 1 Nisan 2019'a kadar uzattık."

Bakan Selçuk, depremden olumsuz etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileyerek devletin, her daim yanlarında olduğunu bilmelerini istedi.