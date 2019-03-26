Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, öğlen saatlerinde Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde Sakarya- 1 Caddesi'nde meydana geldi. Sadık Doğan yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Alçıya çarptı. Kazanın şiddetiyle Alçı, otomobilin ön camına çarparak yere yığıldı.

Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada yoldan geçen 2 kadın, Alçı'nın yerde yattığını görünce olay yerine geldi. İbrahim Alçı'nın ellerinden tutan 2 kadın, sağlık ekipleri gelene kadar konuşturup, destek oldu. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Alçı ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Alçının birden önüne çıktığını iddia eden Sadık Doğan ise ifadesi için Polis Merkezine götürüldü.