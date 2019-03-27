Kaza, Çetinkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çetinkaya istikametinden Bafra istikametine bisikletle seyir halinde olan İsmail Demirtaş(50) karşı istikametten gelen otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan plakası ve sürücüsü tespit edilen otomobili yakalamak için Jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı
27.03.2019 - 00:14 | Son Güncelleme: 27.03.2019 - 00:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.
Etiketler : Samsun,
612891 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/612891.aspx
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